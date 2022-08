Andor virker som den beste Star Wars-serien i trailer

HQ

Undertegnede har ikke akkurat lagt skjul på at både The Book of Boba Fett og Obi-Wan Kenobi skuffet veldig, samtidig som at The Mandalorian ikke har levd helt opp til potensialet første sesong la opp til. Noe av dette skyldes at Disney og Lucasfilm følger den samme, gamle oppskriften, noe som gjør meg mer spent på hva som venter i september.

Som lovet har vi nå fått den første skikkelige traileren for Andor, og det virker helt klart som om serien vil følge i Rogue One sine fotspor ved å skille seg litt ut fra andre Star Wars-fortellinger. Både den visuelle stilen, musikken og atmosfæren virker å være ulik de andre seriene vi har fått den siste tiden, så jeg er litt skuffet over at premieren plutselig har blitt utsatt fra den 31. august til 21. september. Den gode nyheten er at vi får tre episoder med en gang som kompensasjon.