Andors Adria Arjona og Materialists Dakota Johnson i hovedrollene i Splitsville

To av de største og mest populære skuespillerinnene akkurat nå er Dakota Johnson og Adria Arjona. De to opplever for tiden stor suksess, takket være prosjekter som henholdsvis Materialists og Andor. Denne sommeren skal duoen spille hovedrollene i Neons kaotiske dramafilm Splitsville.

Som navnet antyder, skildrer den par som går gjennom litt turbulens. Vi får nemlig se hvordan Kyle Marvins Carey får vite at kona Ashley (Arjona) faktisk har vært utro og nå vil skilles, noe han betror vennene Julie (Johnson) og Paul (Michael Angelo Covino), bare for å få vite at hemmeligheten bak ekteskapet deres er å holde det åpent og polygamt. Dette fører selvsagt til kaos når vennene krysser intimitetsgrensene i forsøket på å komme seg videre i en turbulent tid.

Splitsville Filmen er regissert av Covino og skrevet av Covino og Marvin, og når det gjelder når filmen får premiere, er den satt til 22. august på utvalgte kinoer før en storstilt premiere fra 5. september. Sjekk ut sammendraget og den nyeste traileren nedenfor.

"Etter at Ashley (Adria Arjona) ber om skilsmisse, løper den godmodige Carey (Kyle Marvin) til vennene sine, Julie (Dakota Johnson) og Paul (Michael Angelo Covino), for å få støtte. Han blir sjokkert da han oppdager at hemmeligheten bak deres lykke er et åpent ekteskap, helt til Carey går over streken og skaper kaos i alle deres forhold."