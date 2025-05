Andre Batman-spinoffs er i "tidlige stadier"

HQ

Det ser ut til at flere spinoffs satt i Matt Reeves 'The Batman-verden kommer til å ankomme. Det er i hvert fall ifølge The Penguin utøvende produsent og showrunner Lauren LeFranc, som bekreftet at de er under utvikling.

I en samtale med Deadline, da hun ble spurt om andre spinoffs, sa LeFranc "vi er i tidlige stadier." Dette betyr sannsynligvis at vi ikke vil se noe vesentlig på en stund, men med mer enn to år igjen å vente til Batman-oppfølgeren kommer, er det god tid til en spinoff-serie for å gi oss en ny smak av Gotham.

Når det gjelder The Penguin sesong 2, sa LeFranc at hun hadde til hensikt å gjøre showet til en begrenset serie, og har oppfylt disse intensjonene. "Jeg har planlagt alt", sa hun. Hvis det skulle bli en sesong 2, er det noen ting som må skje først. "Utover Colin (Farrell) kommer det an på om det finnes en historie som vi kan gjøre rikere enn det vi allerede har gjort."

Vil du ha The Penguin sesong 2? Eller en annen The Batman-spinoff?