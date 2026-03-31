Ny trailer for Euphoria: Sesong 3 gir thriller-lignende vibber

Zendaya leder an i en hjemsøkende retur i Euphorias siste sesong 3-forhåndsvisning, som også gir oss et glimt av avdøde Eric Danes siste opptreden.

I januar ble den første traileren for den etterlengtede tredje (og sannsynligvis siste) sesongen av Euphoria sluppet, og den antydet et stort skifte i både tempo og omgivelser etter at Rue (Zendaya) havner i Mexico.

Nå har vi fått en ny trailer i forkant av HBO-premieren 13. april (12. april i USA), og denne gangen er tempoet satt ned, noe som gir den i utgangspunktet svært mørke serien et nesten thrilleraktig preg. De mange kjente skuespillerne - i tillegg til nevnte Zendaya har vi også Jacob Elordi, Hunter Schafer og Sydney Sweeney - dukker alle opp i traileren. Vi får til og med et glimt av Eric Dane, som nylig døde av ALS, noe som gjør dette til hans aller siste rolle.

Sjekk ut traileren nedenfor.

