Andre Game of Thrones-spin-off bekreftet til HBO Max

Mens det så ganske dystert ut for Game of Thrones en stund etter at de siste par sesongene av hovedserien skuffet og deretter en haug med de planlagte spin-offene ble kansellert, har House of the Dragon tilsynelatende tent ilden på nytt for alt som har med fantasy og Westeros å gjøre.

Og vi sier dette ettersom HBO nå har bekreftet at et andre spin-off-show kommer til den nå omdøpte plattformen, Max, i form av et show som vil dreie seg om to helter som bor i Westeros nesten et århundre før hovedserien.

Dette showet er kjent som A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight og vil utforske historien om ridderen, Ser Duncan the Tall, og hans væreier, Egg. Det vil se paret reise over hele landet og møte farlige motstandere og overvinne oddsen i en periode der Targaryens fortsatt sitter på Iron Throne og drager er en veldig reell trussel.

Ellers bemerkes det at showet vil bli produsert av George R.R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal og Vince Gerardis. Det er ikke noe ord om når det forventes å debutere på tjenesten.