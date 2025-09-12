André Onana fullfører overgangen til Trabzonspor etter uenighet med Ruben Amorim

HQ

André Onana, kamerunsk keeper, har gått til Trabzonspor, en tyrkisk klubb i Trabzon, på nordøstsiden av landet, på lån fra Manchester United. Dette er tillatt ettersom overgangsvinduet fortsatt er åpent i Tyrkia (stenger i dag) og kommer etter en uenighet mellom nåværende Manchester United-manager Ruben Amorim, som har kvittet seg med alle spillere han ikke likte for sitt prosjekt for å gjenoppbygge laget, i et av sine laveste punkter noensinne.

Manchester United har allerede startet sesongen med feil fot (en seier, en uavgjort, ett nederlag i Premier League, og eliminering fra EFL Cup av fjerdedivisjonslaget Grimsby).

Onana var ikke med i noen av Premier League-kampene. Amorim brukte ham kun i EFL Cup-tapet, i håp om at det skulle bli en lettere kamp, men i stedet ble det en katastrofe. Senne Lammens, fra Belgia, var Amorims førstevalg i målet, etter at han ble hentet fra Royal Antwerp for 21 millioner euro, 18,1 millioner pund, i sommer.

De siste månedene har klubben solgt eller lånt ut spillere som en gang ble ansett som viktige for klubben, som Marcus Rashford, Antony, Garnacho og Jadon Sancho.