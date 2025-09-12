Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

André Onana fullfører overgangen til Trabzonspor etter uenighet med Ruben Amorim

Manchester United vil bruke Senne Lammens som førstekeeper.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

André Onana, kamerunsk keeper, har gått til Trabzonspor, en tyrkisk klubb i Trabzon, på nordøstsiden av landet, på lån fra Manchester United. Dette er tillatt ettersom overgangsvinduet fortsatt er åpent i Tyrkia (stenger i dag) og kommer etter en uenighet mellom nåværende Manchester United-manager Ruben Amorim, som har kvittet seg med alle spillere han ikke likte for sitt prosjekt for å gjenoppbygge laget, i et av sine laveste punkter noensinne.

Manchester United har allerede startet sesongen med feil fot (en seier, en uavgjort, ett nederlag i Premier League, og eliminering fra EFL Cup av fjerdedivisjonslaget Grimsby).

Onana var ikke med i noen av Premier League-kampene. Amorim brukte ham kun i EFL Cup-tapet, i håp om at det skulle bli en lettere kamp, men i stedet ble det en katastrofe. Senne Lammens, fra Belgia, var Amorims førstevalg i målet, etter at han ble hentet fra Royal Antwerp for 21 millioner euro, 18,1 millioner pund, i sommer.

De siste månedene har klubben solgt eller lånt ut spillere som en gang ble ansett som viktige for klubben, som Marcus Rashford, Antony, Garnacho og Jadon Sancho.

André Onana fullfører overgangen til Trabzonspor etter uenighet med Ruben Amorim
Ringo Chiu / ShutterStock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballManchester UnitedPremier League


Loading next content