Andre sesong av Citadel har blitt forsinket

Amazons ambisiøse prestisjeprosjekt Citadel har fått nok et problem. Til tross for at innspillingen av andre sesong ble avsluttet i november i fjor, har premieren nå blitt utsatt til våren 2026.

Ifølge The Hollywood Reporter er Amazon angivelig misfornøyd med opptakene de har sett så langt fra den kommende sesongen. Og som om ikke det var nok, har også de planlagte spinoff-seriene blitt satt på vent. De to som har blitt sluppet så langt, Citadel: Diana og Citadel: Honey Bunny, har gjort det bra i sine respektive regioner.

Tyder dette på nok en runde med uenigheter bak kulissene? Det var allerede et stort problem under produksjonen av sesong én - og nå virker fremtiden til Citadel -universet mer usikker enn noensinne. Vi får bare vente og se hva som skjer med en av de dyreste TV-seriene som noensinne er laget.

Hva synes du om Citadel? En morsom tur eller totalt søppel?