Andre sesong av One Piece er ferdig og klar til premiere på Netflix

Til tross for flere tiår med dårlige filmatiseringer og pinlige fiaskoer, våget Netflix det tilsynelatende umulige og satset på filmatiseringen av den mest berømte manganime-serien de siste 25 årene, One Piece, som en live-action-serie. Den første sesongen brøt dessuten rekken av fiaskoer og ble hyllet av både kritikere og publikum. Det oppmuntret selvfølgelig strømmegiganten til å gi grønt lys for en ny serie med episoder.

Og det ser ut til at produksjonen på One Piece Sesong 2 er avsluttet, som showets sosiale mediekontoer har kunngjort. Det betyr at det ikke vil ta lang tid før Netflix kunngjør en fast premieredato for Luffy D. Monkey (Iñaki Godoy) og vennene hans tilbake til flere pirateventyr.

Faktisk er bildet som de har kunngjort kunngjøringen allerede ganske avslørende, for på plakatene over hodene til mannskapet kan vi intuitere at de er i byen Loguetown, stedet der King of Pirates Gold Roger ble født (og også der han ble henrettet). En by som også er relevant for å introdusere oss for noen av nøkkelpersonene i historien vi kommer til å se i denne sesongen (og videre utover).

Gleder du deg til å se den andre sesongen av One Piece på Netflix?