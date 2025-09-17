Andre spilltest av Exoborne nå tilgjengelig på Steam

HQ

Hvis du er en vanlig leser av Gamereactor, er du sannsynligvis kjent med Exoborne. Dette er et tre-spiller-gruppebasert ekstraksjonsskytespill som fokuserer på PvE-kamp basert på bruk av mekaniske eksodrakter som kan tilpasses, kalt Exo-Rigs.

Vi har fulgt utviklingen av Sharkmob med stor interesse, og fikk også spille det nylig på Gamescom, i tillegg til å intervjue studiogründer og CMCO Martin Hultberg, som du kan se nedenfor.

HQ

Og vi gleder oss til å spille det enda mer, og nå kan du bli med på spillet, for den andre Exoborne Playtest har nettopp blitt lansert på Steam, som vil løpe fra 16. september til 7. oktober. Du får tilgang til den ved å registrere deg fra spillets offisielle nettside eller direkte fra Valves butikkside.

Skal du prøve Exoborne i løpet av de kommende ukene?