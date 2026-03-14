Andrea Kimi Antonelli blir den yngste polesitteren i Formel 1-historien med "hjelp" fra Russell

Mercedes fortsetter å vise at de er det sterkeste teamet så langt i F1, med begge sine førere i pole position til Kinas Grand Prix i morgen. Tidligere på lørdagen tok George Russell årets første sprintseier, foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton fra Ferrari, som også startet fra pole position.

Russell økte ledelsen i sammendraget med 8 poeng, men det var hans teamkamerat Andrea Kimi Antonelli som skapte overskrifter i dag ved å bli den yngste føreren som har oppnådd pole position i Formel 1-historien. Antonelli, som bare er 19 år og 212 dager gammel, tar rekorden fra Sebastian Vettel, den forrige yngste polesitteren, som var 21 år og 72 dager gammel under Italias Grand Prix i 2008.

Antonellis bragd ble hjulpet av George Russells bil, som hadde noen problemer i girkassen, og endte bare 0,222 sekunder bak sin lagkamerat. Russell klarte likevel å ta andreplassen i morgendagens løp, etterfulgt av Ferraris Hamilton og Leclerc og deretter begge McLarens, Oscar Piastri og Lando Norris.

Kinas Grand Prix starter søndag klokken 08:00 CET, 07:00 GMT.