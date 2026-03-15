Andrea Kimi Antonelli, den første italieneren til å vinne et F1 Grand Prix siden 2006, den yngste siden 2016

Andrea Kimi Antonelli forbedret sin rekord som den yngste polesitteren i F1-historien med en seier i Kinas Grand Prix, og ble den nest yngste Grand Prix-vinneren i Formel 1-historien med sine 19 år, seks måneder og 18 dager, bare bak Max Verstappen, som var 18 år, syv måneder og 15 dager da han vant Spanias Grand Prix i 2016.

Antonelli er også den første italieneren som har vunnet et F1 Grand Prix siden Giancarlo Fisichella i 2006, og sammen med George Russell, som vant sprintløpet på lørdag og ble nummer to i Shanghai, får Mercedes en solid ledelse i Formel 1-mesterskapet: 98 poeng, foran Ferraris 67 poeng ... med McLaren på tredjeplass med 18 poeng.

Antonelli forsvarte ledelsen det meste av løpet etter en kort forbikjøring av Lewis Hamilton, og endte 5,5 sekunder foran Russell. Max Verstappen trakk seg på grunn av et problem med sin Red Bull, og Fernando Alonso og Lance Stroll trakk seg også på grunn av problemene med Honda-motorene sine. Og McLaren ... startet ikke engang, forårsaket av et elektrisk problem på begge bilene. Piastri, som ble nummer to i fjor, har gått glipp av to løp på rad...

2026 F1 Chinese Grand Prix resultater:



Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes) +5.515

Lewis Hamilton (Ferrari) +25.267

Charles Leclerc (Ferrari) +28.894

Oliver Bearman (Haas) +57.268

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Esteban Ocon (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Red Bull)



Max Verstappen og Fernando Alonso brøt, og Lando Norris og Oscar Piastri startet ikke.

2026 Formel 1-mesterskapet for førere:



George Russell - 51 pts

Kimi Antonelli - 47 pts

Charles Leclerc - 34 pts

Lewis Hamilton - 33 pts

Oliver Bearman - 17 pts

Lando Norris - 15 pts

Pierre Gasly - 9 pts

Max Verstappen - 8 poeng

Liam Lawson - 8 poeng

Arvid Lindblad - 4 poeng

Isack Hadjar - 4 poeng

Oscar Piastri - 3 poeng

Gabriel Bortoleto - 2 poeng

Carlos Sainz - 2 poeng

Franco Colapinto - 1 poeng

Esteban Ocon - 0 pts

Alexander Albon - 0 pts

Sergio Pérez - 0 pts

Lance Stroll - 0 pts

Fernando Alonso - 0 pts

Valtteri Bottas - 0 pts

Nico Hülkenberg - 0 poeng

