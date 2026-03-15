Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Andrea Kimi Antonelli, den første italieneren til å vinne et F1 Grand Prix siden 2006, den yngste siden 2016

Kimi Antonelli vinner sitt første F1 Grand Prix med fortsatt Mercedes-dominans og McLaren-katastrofe.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Andrea Kimi Antonelli forbedret sin rekord som den yngste polesitteren i F1-historien med en seier i Kinas Grand Prix, og ble den nest yngste Grand Prix-vinneren i Formel 1-historien med sine 19 år, seks måneder og 18 dager, bare bak Max Verstappen, som var 18 år, syv måneder og 15 dager da han vant Spanias Grand Prix i 2016.

Antonelli er også den første italieneren som har vunnet et F1 Grand Prix siden Giancarlo Fisichella i 2006, og sammen med George Russell, som vant sprintløpet på lørdag og ble nummer to i Shanghai, får Mercedes en solid ledelse i Formel 1-mesterskapet: 98 poeng, foran Ferraris 67 poeng ... med McLaren på tredjeplass med 18 poeng.

Antonelli forsvarte ledelsen det meste av løpet etter en kort forbikjøring av Lewis Hamilton, og endte 5,5 sekunder foran Russell. Max Verstappen trakk seg på grunn av et problem med sin Red Bull, og Fernando Alonso og Lance Stroll trakk seg også på grunn av problemene med Honda-motorene sine. Og McLaren ... startet ikke engang, forårsaket av et elektrisk problem på begge bilene. Piastri, som ble nummer to i fjor, har gått glipp av to løp på rad...

2026 F1 Chinese Grand Prix resultater:


  1. Kimi Antonelli (Mercedes)

  2. George Russell (Mercedes) +5.515

  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +25.267

  4. Charles Leclerc (Ferrari) +28.894

  5. Oliver Bearman (Haas) +57.268

  6. Pierre Gasly (Alpine)

  7. Franco Colapinto (Alpine)

  8. Liam Lawson (Racing Bulls)

  9. Esteban Ocon (Haas)

  10. Carlos Sainz (Williams)

  11. Gabriel Bortoleto (Audi)

  12. Nico Hülkenberg (Audi)

  13. Alexander Albon (Williams)

  14. Isack Hadjar (Red Bull)

Max Verstappen og Fernando Alonso brøt, og Lando Norris og Oscar Piastri startet ikke.

2026 Formel 1-mesterskapet for førere:


  1. George Russell - 51 pts

  2. Kimi Antonelli - 47 pts

  3. Charles Leclerc - 34 pts

  4. Lewis Hamilton - 33 pts

  5. Oliver Bearman - 17 pts

  6. Lando Norris - 15 pts

  7. Pierre Gasly - 9 pts

  8. Max Verstappen - 8 poeng

  9. Liam Lawson - 8 poeng

  10. Arvid Lindblad - 4 poeng

  11. Isack Hadjar - 4 poeng

  12. Oscar Piastri - 3 poeng

  13. Gabriel Bortoleto - 2 poeng

  14. Carlos Sainz - 2 poeng

  15. Franco Colapinto - 1 poeng

  16. Esteban Ocon - 0 pts

  17. Alexander Albon - 0 pts

  18. Sergio Pérez - 0 pts

  19. Lance Stroll - 0 pts

  20. Fernando Alonso - 0 pts

  21. Valtteri Bottas - 0 pts

  22. Nico Hülkenberg - 0 poeng

Motorsport Photography F1 / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportFormula 1George RusellMercedes


Loading next content