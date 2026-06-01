Andrés Iniesta får sin første jobb som trener i Gulf United FC i Dubai

HQ

Den tidligere spanske midtbanespilleren Andrés Iniesta, klubblegende for FC Barcelona der han spilte mellom 2002 og 2018, og for det spanske landslaget, der han scoret målet i finalen mot Nederland i 2010, har blitt utnevnt til hovedtrener for den emiratiske klubben Gulf United FC. Den unge klubben, som ble grunnlagt i 2019, spiller i andredivisjon i De forente arabiske emiraters fotballiga, UAE First Division League (nest etter UAE Pro-League), men har rykket opp to ganger på rad fra fjerde og tredje divisjon i 2022 og 2023.

Iniesta beskriver denne rollen som "et viktig skritt for å fortsette min utvikling som trener og sette min erfaring ut i praksis i en profesjonell klubb som virkelig tror på unge talenter". Laget har den yngste troppen i divisjonen og er kjent for å fostre unge talenter.

Iniesta, som allerede bodde i Dubai, oppnådde nylig A-lisensen for managere, og arbeidet i Gulf United vil hjelpe ham med å få Pro-lisensen, som er det første steget i hans trenerambisjoner. "Fotballen har gitt meg alt, og nå ønsker jeg å gi noe tilbake gjennom å være trener, gjennom å lære og gjennom å jobbe hver dag med unge spillere som har sulten og talentet til å nå langt.

"Jeg tror på å utvikle fotballspillere på den riktige måten: med tålmodighet, med en klar idé om hvordan spillet skal spilles og med ekte omsorg for hver enkelt spiller. Gulf United deler den filosofien, og det er derfor jeg er her."

Iniesta la opp som fotballspiller i oktober 2024, og spilte sin siste sesong i Emirates Club, som rykket ned det året han spilte. Gulf United er Iniestas første klubb som hovedtrener. Han har tidligere blitt tilbudt en nøkkelrolle som sportsdirektør i Marokko, ifølge enkelte rapporter, og han var også med på å grunnlegge sykkellaget NSN Cycling, som ble bygget opp av restene av det israelske Premier Tech-laget.