HQ

FC Barcelona- og Spania-legenden Andrés Iniesta har blitt tilbudt å bli ny sportsdirektør for det marokkanske landslaget, etter at Walid Regragui gikk av som hovedtrener etter fire år. Til tross for de første rapportene om at han hadde takket ja (ifølge EFE skulle det komme en offisiell uttalelse i dag), har Iniesta ennå ikke akseptert avtalen, og ingenting er signert.

Torsdag gikk Walid Regragui av, en måned etter at de første rapportene sa at Marokko ikke aksepterte hans avgang. Siden Regragui kom til laget sommeren 2022, har Marokko nådd en historisk VM-semifinale og AFCON-finalen i januar i fjor.

Det kongelige marokkanske fotballforbundet er svært interessert i å ansette Iniesta på det marokkanske landslaget tre måneder før VM. Den nye hovedtreneren som skal erstatte Regragui ble annonsert i går, Mohamed Ouahbi, tidligere trener for Marokkos U23-landslag. João Sacramento, tidligere assistenttrener i Paris Saint-Germain, AS Roma og Tottenham, blir også assistenttrener for Marokko.

Iniesta (41), som la opp som profesjonell fotballspiller i oktober 2024 og avsluttet karrieren i De forente arabiske emirater, ble nyligmedstifter av sykkellaget NSN Cycling, som er gjenfødt fra Israel-Premier Tech-laget (nå uten israelsk innflytelse).