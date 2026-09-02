Andrew Garfield går inn for en homofil « Spider-Man: «Jeg tror rett og slett fortsatt at hvem som helst kan ha på seg den drakten

HQ

Andrew Garfield har nok en gang oppfordret Marvel og filmskaperne til å utforske Peter Parkers seksualitet i et bredere spekter, og spør hvorfor karakteren ikke kan være homoseksuell. Dette ble opprinnelig lansert under en presseturné i forbindelse med hans rolle som Peter Parker i «The Amazing Spider-Man»-filmene, da Garfield spurte «hvorfor kan han ikke være interessert i gutter», og lanserte ideen om at Peter Parker burde kunne utforske sin seksualitet. Nå har han forsterket dette standpunktet ytterligere i et nylig intervju med EW.

«Det var en form for opprør som jeg brant for. Jeg mener fortsatt at hvem som helst kan være i den drakten. Det er nettopp derfor han er en så allment elsket figur – en av de mest elskede figurene i fiksjonens historie – fordi man ikke ser hudfarge, man ser ikke kjønn, man ser ikke seksuell orientering. Hvem som helst kan se seg selv i den drakten.

«Jeg liker ideen om et sted hvor alle blir verdsatt og alle blir inkludert, og det var bare en slags handling for å si: ‘Vel, hvorfor ikke?’ Og du avslører deg selv hvis du har en sterk mening i den ene eller den andre retningen.»

Helt siden Garfields første oppfordringer har Marvel utforsket ideen om en homofil Spider-Man, da de introduserte Cooper Cohens «Web-Weaver». Figuren har ennå ikke funnet veien til Marvel Cinematic Universe, men kanskje vi en dag får se ham på det store lerretet.