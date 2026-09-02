Andrew Garfield går inn for en homofil « Spider-Man: «Jeg tror rett og slett fortsatt at hvem som helst kan ha på seg den drakten
Skuespilleren har på nytt oppfordret til at Peter Parker skal utforske sin seksualitet.
Andrew Garfield har nok en gang oppfordret Marvel og filmskaperne til å utforske Peter Parkers seksualitet i et bredere spekter, og spør hvorfor karakteren ikke kan være homoseksuell. Dette ble opprinnelig lansert under en presseturné i forbindelse med hans rolle som Peter Parker i «The Amazing Spider-Man»-filmene, da Garfield spurte «hvorfor kan han ikke være interessert i gutter», og lanserte ideen om at Peter Parker burde kunne utforske sin seksualitet. Nå har han forsterket dette standpunktet ytterligere i et nylig intervju med EW.
«Det var en form for opprør som jeg brant for. Jeg mener fortsatt at hvem som helst kan være i den drakten. Det er nettopp derfor han er en så allment elsket figur – en av de mest elskede figurene i fiksjonens historie – fordi man ikke ser hudfarge, man ser ikke kjønn, man ser ikke seksuell orientering. Hvem som helst kan se seg selv i den drakten.
«Jeg liker ideen om et sted hvor alle blir verdsatt og alle blir inkludert, og det var bare en slags handling for å si: ‘Vel, hvorfor ikke?’ Og du avslører deg selv hvis du har en sterk mening i den ene eller den andre retningen.»
Helt siden Garfields første oppfordringer har Marvel utforsket ideen om en homofil Spider-Man, da de introduserte Cooper Cohens «Web-Weaver». Figuren har ennå ikke funnet veien til Marvel Cinematic Universe, men kanskje vi en dag får se ham på det store lerretet.