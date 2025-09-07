Andrew Garfield i hovedrollen i Paul Greengrass' middelalderepos

HQ

Andrew Garfield har signert for hovedrollen i et nytt historisk drama som utspiller seg i Englands middelalder. Bak kameraet står ingen ringere enn Paul Greengrass, filmskaperen som er kjent for sine pulserende thrillere som Bourne-serien, Captain Phillips og United 93. Det nye prosjektet, som fortsatt ikke har fått noen tittel, beskrives som et storslått Shakespeare-drama om opprør, maktkamp og tyranni. Garfield spiller hovedrollen som en opprørsk leder som våger å utfordre kong Rikard IIs brutale styre - et sammenstøt som skal komme til å ryste hele riket. Historien er inspirert av virkelige historiske hendelser som senere ble udødeliggjort i William Shakespeares skuespill Richard II.

Sammen med Garfield spiller Katherine Waterston, som er best kjent fra Fantastic Beasts og Inherent Vice. Filmen produseres av Focus Features og Blumhouse, noe som tyder på en blanding av prestisjefylt periodedrama og anspent intensitet med høy innsats. Greengrass, som for tiden er aktuell med The Lost Bus (med Matthew McConaughey i hovedrollen og med premiere på Toronto International Film Festival), tar nok en gang for seg et historisk materiale som er gjennomsyret av politisk tyngde og menneskelig drama. Hvis de første tegnene holder stikk, kan dette godt bli en av de mest overbevisende middelalderskildringene som har kommet på det store lerretet på mange år - drevet av stjernetalent og regimuskler.