Andrew Garfield og Claire Foy drar på et fantastisk familieeventyr i Det magiske treet langt borte

Denne våren vil familier få oppleve et helt nytt filmeventyr som utspiller seg på den engelske landsbygda. I filmen The Magic Faraway Tree blir vi tatt med på en reise inn i fantastiske, fjerne land, alt gjennom den utrolige magien som springer ut fra et spektakulært tre.

Filmen følger foreldrene Polly og Tim, spilt av henholdsvis Claire Foy og Andrew Garfield, som sammen med sine tre barn flytter ut på den engelske landsbygda og må tilpasse seg en helt annen livsstil. I løpet av denne perioden kommer de over et mektig tre som kan transportere folk til fantastiske fantasiverdener og legender, og på en Narnia eller Alice in Wonderland-lignende måte blir familien tatt med langt bort på et eventyr som bringer dem nærmere hverandre som en enhet.

Synopsis forklarer: "The Magic Faraway Tree følger Polly (Claire Foy), Tim (Andrew Garfield) og deres tre barn - en moderne familie som tvinges til å flytte til den avsidesliggende engelske landsbygda. Mens de tilpasser seg sitt nye liv, oppdager barna et magisk tre og dets ekstraordinære og eksentriske beboere, deriblant de høyt skattede figurene Moonface (Nonso Anozie), Silky (Nicola Coughlan), Dame Washalot (Jessica Gunning) og Saucepan Man (Dustin Demri-Burns). I toppen av treet blir de transportert til spektakulære og fantastiske land, og gjennom eventyrenes gleder og utfordringer lærer familien å finne tilbake til hverandre og verdsette hverandre for første gang på mange år."

Filmen har premiere på kino 27. mars 2026, og du kan se traileren for The Magic Faraway Tree nedenfor.