Andrew Garfield og Florence Pugh faller pladask for hverandre i A24s We Live in Time

Produksjonsselskapet A24 har allerede hatt et ganske travelt 2024, da de har debutert med den kostbare Civil War, den kritikerroste Love Lies Bleeding, den skremmende MaXXXine, pluss en rekke andre prosjekter også. I tillegg til dette har de vist oss at Hugh Grant vil skremme alle i Heretic i november, og bekreftet at Sebastian Stans A Different Man, og Rachel Zegler-stjernen Y2K alle vil komme ut i år. Disse filmene må nå alle gi plass til et romantisk drama som debuterer til høsten.

A24 har avslørt at de har fått Andrew Garfield og Florence Pugh til å spille hovedrollene i et romantisk drama fra manusforfatter Nick Payne og regissør John Crowley. Filmen heter We Live in Time og handler om en fremadstormende kokk og en nyskilt kvinne som finner sammen og forelsker seg dypt i hverandre i løpet av et tiår.

We Live in Time Filmen får kinopremiere i oktober, og du kan se traileren for den nedenfor.