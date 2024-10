Andrew Garfield om å vende tilbake som Spider-Man: "Jeg ville 100 prosent komme tilbake hvis det var det rette"

HQ

Med tanke på at Andrew Garfield nå er en del av Marvel Cinematic Universe som en av de mange Spider-Men, er spørsmålet om eller når vi får se hans versjon av Peter Parker igjen. Ettersom vi fortsatt venter på å høre om Tom Hollands tilbakekomst som den "primære" Spider-Man i MCU, er det uklart om Garfields versjon er en prioritet for Marvel Studios, men det endrer ikke det faktum at skuespilleren ville være interessert i å trekke i drakten og bli spindelvev-slyngen igjen.

I et intervju med Esquire, på spørsmål om han ville returnere, bemerker Garfield: "Jeg ville helt sikkert kommet tilbake hvis det var det rette, hvis det er et tilskudd til kulturen, hvis det er et flott konsept eller noe som ikke har blitt gjort før, som er unikt og merkelig og spennende, og som du kan sette tennene i. Jeg elsker den karakteren, og det gir glede. Hvis en del av det jeg gir er glede, så er jeg glad tilbake."

Nå som vi er godt inne i Multiverse Saga, får vi kanskje en ny dose av Garfields karakter, enten som en cameo eller i en større rolle, slik tilfellet var i Spider-Man: No Way Home.

Vil du se mer av Garfields Spider-Man?