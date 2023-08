Andrew Garfield om The Amazing Spider-Man 3: "Det skjer en historie i et univers et sted"

Til tross for at både Andrew Garfield og Tobey Maguire vender tilbake som Spider-Men i Spider-Man: No Way Home, er det ingen tegn til at noen av dem vil komme tilbake med nye, frittstående eventyr i fremtiden.

HQ

Men i en offisiell kunstbok for filmen (takk Spider-Man News) uttalte Garfield følgende på spørsmål om The Amazing Spider-Man 3:

"Historien tar aldri slutt, enten vi filmer den eller ikke. Det er en historie som foregår i et univers et sted. Det er et uendelig potensial med denne karakteren og alle de forskjellige variantene. Så ja, han er definitivt der ute og gjør noe."

Til tross for at Sony har et ganske stort univers av Spider-Man-figurer på trappene, er det ikke kjent hvilken Spider-Man som finnes i dette universet, så kanskje vi får se Garfield vende tilbake en dag for å håndtere alle truslene som dukker opp.

Kunne du tenke deg å se Garfield tilbake som edderkoppmannen?