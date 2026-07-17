Andrew Garfield spiller en opprørsk Richard II i « King – et rått middelaldersdrama. Uprising

I september tar Andrew Garfield en tur inn i middelalderens historie for å spille hovedrollen i en kommende actiondramafilm som utspiller seg på slutten av 1300-tallet og skal skildre bondeopprøret som fant sted i middelalderens England.

Filmen, som har fått tittelen «The Uprising», utforsker de historiske hendelsene som fant sted under regjeringstiden til den tyranniske kong Richard II, som fortsatte å kreve mer og mer av sine undersåtter inntil de brøt sammen, gjorde opprør og beleiret London.

Paul Greengrass, fra Focus Features, står som regissør bak denne lovende filmen, mens Garfield spiller hovedrollen sammen med Jamie Bell, Cosmo Jarvis, Tom Hollander, Katherine Waterston, Thomasin McKenzie og flere.

Den offisielle handlingsbeskrivelsen for «The Uprising» lyder som følger: «Andrew Garfield spiller den legendariske lederen av et voldsomt opprør mot kong Richard IIs tyranni. Mens krigen herjer over hele England, samler han en folkets hær for å møte kongens makt i en kamp for rettferdighet og overlevelse.»

Filmen har premiere på kino 11. september, og du kan se den actionfylte traileren nedenfor.