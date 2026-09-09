Andrew Garfield spiller Sam Altman i den første traileren til Artificial

Vi lever i en tid preget av kunstig intelligens, enten vi liker det eller ikke. Investeringene fra de store teknologiselskapene, myndighetene og andre viser at selv om dette eksperimentet skulle mislykkes, vil det være noe vi må leve med i overskuelig fremtid – mens noen håper at teknologien skal løse våre problemer, ønsker andre ganske enkelt å drive sin virksomhet med en ny læringsmaskin. Hvis det finnes en frontfigur for AI, kan man peke på Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI og faren til selskapets ledende modell ChatGPT.

I * Artificial* ser vi Altman spilt av Andrew Garfield. Filmen av Luca Guadagnino skulle opprinnelig lanseres via Amazon, men studioet trakk seg plutselig fra prosjektet. Andre store studioer takket også nei, men Neon tok den til slutt og sørget for en global lansering denne julen.

I traileren ser vi Altman stige ut av en dyr bil og gå gjennom det som ser ut som et tempel eller et svært eksklusivt spa, før han går ned i et hemmelig rom gjemt under. Deretter ser vi glimt fra resten av filmen, blant annet med medspillerne Cooper Hoffman og Monica Barbaro. Traileren er redigert som en skrekkfilm, der Altman spyr ut one-liners som om han var på en teknologikonferanse, og snakker om å åpne Pandoras eske, at fremtiden er uunngåelig, og at AI skal løse verdens problemer.

«Artificial har premiere på kino 1. juledag.