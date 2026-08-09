Andrew Garfield vil gjerne være med i en ny Spider-Man-film, men den må være merkelig

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Mens «Spider-Man: Brand New Day» fortsetter å dominere kinoinntektene, ser det ut til at verden igjen har blitt rammet av Spidey-feber. Vi leter etter alt som har med Spider-Man å gjøre, noe som selvfølgelig betyr at Andrew Garfield nok en gang har blitt spurt om han vil komme tilbake for å spille sin versjon av Peter Parker igjen.

I et intervju med The Playlist virket Garfield ganske unnvikende i begynnelsen. «Jeg vet ikke. Jeg vet virkelig ikke,» sa han, før han la til at hvis han skulle kaste seg inn i rødt og blått spandex igjen, måtte filmen tilby ham noe helt annet enn en vanlig Spider-Man-film.

«Den må være veldig, veldig merkelig. Den må være veldig merkelig, og den må være helt ukonvensjonell og nesten – jeg vil ikke si kjedelig – men jeg vil at den skal være helt uventet, som en Spider-Man-variant man aldri har sett før, som føles helt utenfor det vanlige. Jeg vet ikke engang hva det ville være. Kanskje som en road movie,» sa han.

Den road movie-ideen er noe som definitivt ville skille seg fra tidligere Spidey-eventyr. Vi er ikke sikre på hvor mye man ville kunne svinge seg i spindelvevet på åpen vei, men det er ikke opp til oss å finne ut av.

Etter at han dukket opp igjen som The Amazing Spider-Man i 2021-filmen «Spider-Man: No Way Home», ønsket fansen umiddelbart å se mer av Garfield i edderkoppdrakten. Om vi noen gang får se ham tilbake i sin egen solofilm er uvisst, men det er helt klart et ønske om det.