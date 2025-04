Andrew Garfield ville være interessert i å returnere som Spider-Man så lenge det er rart

HQ

Etter Tobey Maguires og Andrew Garfields Spider-Man-opptredener i flere verdener i Spider-Man: No Way Home, lurer du kanskje fortsatt på når eller om noen av versjonene av spindelmannen kommer tilbake til Marvel Cinematic Universe. Sistnevnte stjerne har nå avslørt at han ville være interessert i å vende tilbake til rollen, men bare under én omstendighet.

I en tale på Abu Dhabi Comic Con i helgen avslørte Garfield at han ville ta på seg superdrakten igjen så lenge det var av en veldig merkelig og merkelig grunn. Som per Collider, Garfield spesifikt uttalt :

"Jeg vil gjerne spille karakteren igjen i en eller annen kapasitet, men jeg tror det må være veldig rart. Jeg tror jeg ville likt å gjøre noe veldig rart, jeg ville ønsket å gjøre noe veldig unikt, og offbeat og overraskende."

Kunne du tenke deg å se Garfield tilbake som nettslynge i fremtiden?