Andrew Garfields fem beste skuespillerprestasjoner

(5) The Amazing Spider-Man (2012)

Det er absolutt ikke en perfekt Spider-Man-film, og Garfields lure ticks og "ismer" gikk for langt i den utskjelte oppfølgeren, men det er heller ikke til å komme bort fra at Andrew tolket Marvels rødkledde nabolagsedderkopphelt bedre enn både Toby og Holland. Det er en tåpelig, fortapt sårbarhet i Garfields tolkning som passer bedre til Parkers tegneseriepersona, og når han bygger kontraster ved å gjøre Spider-Man-alter egoet mer kjepphøy enn de andre som har spilt rollen er det lett for meg å konkludere med at han aldri var med i de beste Spider-Man-filmene, men gjorde rollen absolutt best.

(4) Gutt A (2007)

Denne filmen åpnet virkelig mine øyne for Garfield, da hans skjørhet og tilstedeværelse her bygger opp til en skildring av menneskelighet som er relativt sjelden på lerretet. Det er en ekstremt tung rolle han spiller her. Boy A er fylt av mørke, og er en film som etterlater tilskueren rystet og berørt.

(3) The Social Network (2010)

Jessie Eisenberg er selvfølgelig den beste av alle skuespillerne i denne fantastiske dramathrilleren, men det endrer ikke det faktum at Garfield er briljant som Facebook-grunnleggeren Eduardo Saverin. Andrew tolker Saverin på en måte som fungerer som en perfekt motpol til Zuckerbergs nevrotiske, sosialt handikappede personlighet. Han portretterer en sympatisk karakter, ambisiøs, men menneskelig, slagferdig og impulsiv, men rasjonell og intelligent, og fungerer som et moralsk ankerfeste i en historie som drukner i moralske og etiske tvetydigheter. Scenene fra avhøret som finner sted etter at Saverin har saksøkt Zuckerberg, er rent filmgull.

(2) Breathe (2017)

Garfields portrett av den poliorammede aktivisten Robin Cavendish i denne dypt undervurderte filmen er kanskje det mest inderlige og talende beviset (og eksempelet) på hans store spennvidde, utrolige tilstedeværelse og påtagelig gripende sårbarhet som gjør ham til den fenomenale skuespilleren han er. Dette er en svært godt laget film som dessverre fløy helt under radaren, noe som selvfølgelig må anses som desto mer tragisk med tanke på at Garfield gjør en Oscar-verdig rolle som Cavendish.

GARFIELDS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:



(1) tick, tick ... BOOM! (2021)

Han kan synge også! skrek en hel filmverden i det øyeblikket det ble klart at den uforskammet allsidige Garfield nå også var en stor musikalstjerne, ut av fingrene så vel som ut av tærne. Andrews portrett av Broadway-giganten Jonathan Larson er gjennomsyret av hans patenterte evne til å blande lykke med sorg og sårbarhet med styrke på en måte som gir karakterene hans dybde og nyanser. Det er en selvbevisst rolle han spiller her, der usikkerheten ved hans vågale karrierevalg blandes med hans overbevisning, og ikke et eneste sekund i løpet av denne utrolig severdige musikalen føles det som om Andrew Garfield er noen annen enn Jonathan Larson.