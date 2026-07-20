Andrew og Tristan Tate er arrestert i USA etter at det ble reist 38 nye tiltaler mot dem

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Nylig reiste britiske myndigheter en rekke nye tiltaler mot det kontroversielle influencer-søskenparet Andrew og Tristan Tate, og den britiske påtalemyndigheten (Crown Prosecution Service) har lagt frem ytterligere 38 tiltaler mot de to.

Dette bringer det totale antallet tiltaler opp til 59. Tate-brødrene er arrestert i USA og er i ferd med å bli utlevert til Storbritannia, hvor de vil måtte svare for disse tiltalene i retten, ifølge BBC News.

I henhold til de nye tiltalepunktene er Andrew tiltalt for ytterligere syv tilfeller av voldtekt, tiltaler knyttet til sexhandel, samt besittelse av uanstendige bilder av et barn. Tristan er på sin side tiltalt for to tilfeller av voldtekt og tre tilfeller av å ha organisert eller tilrettelagt menneskehandel for seksuell utnyttelse. Til sammen har Andrew nå 42 tiltalepunkter mot seg, mens Tristan har 17.

Selv om Tate-brødrene ved flere anledninger har benektet å ha begått noen ulovlige handlinger, hevder politiet at alle disse handlingene fant sted mellom juli 2010 og august 2017.