Andrew Schulz skal spille Dan Hibiki i ny Street Fighter-film

Forproduksjonen av Street Fighter, den nye live action-filmen om den populære kampspillserien, ser ut til å gå bra, og de nylige annonseringene av Callina Lang som Chun-Li, Andrew Koji som Ryu og Jason Momoa som Blanka har nå fått selskap av komikeren Andrew Schulz.

Ifølge Deadlines kilder blir det Schulz som skal gi liv til karakteren Dan Hibiki, som debuterte i Street Fighter i Street Fighter Alpha i 1995, på det store lerretet. Hibikis personlighet i spillene er ganske teatralsk, med høylytte rop og overdrevne positurer, noe som tyder på at han er en komisk lettelse for spillene og, antageligvis, for den fremtidige filmen.

Street Fighter forventes å bli utgitt i 2026.