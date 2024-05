Andrew Scott har fått rollen i Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Det var i forrige uke at Netflix og regissør Rian Johnson bekreftet at en tredje Knives Out film er under produksjon og kommer så snart som neste år. Den skal hete Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, og i tillegg til å ha Daniel Craig i hovedrollen igjen som den berømte detektiven Benoit Blanc, vil den også ha Challengers' Josh O'Conner og Priscilla's Cailee Spaeny i hovedrollene.

HQ

Nå legger Variety til at Fleabag's Andrew Scott også har sluttet seg til whodunnit-filmen. Det er uklart hvilken rolle Scott skal spille i filmen, men hvis noen av de tidligere Knives Out filmene er noe å gå etter, kan vi forvente at flere andre store skuespillere også blir med i rollebesetningen for å sikre at den stjernespekkede serien fortsetter denne trenden.

Hvem vil du se sammen med Craig, Scott, O'Conner og Spaeny i Knives Out 3?