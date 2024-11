Andrew Tates nettuniversitet har blitt hacket

HQ

Andrew Tates nettuniversitet, tidligere kjent som Hustler's University og nå kjent som The Real World, har blitt hacket. The Real World krevde 50 dollar i måneden for tips om fysisk velvære, økonomisk stabilitet og e-handel.

Hackere oversvømte nettstedet med emojis som de lastet opp mens Tate strømmet på Rumble. Emojiene inkluderte transpride-flagg, AI-genererte bilder av Tate og photoshoppede bilder av nettpersonen.

Det ble også gjort innbrudd i brukerdata, og The Daily Dot ble informert om at nesten 800 000 tidligere og nåværende brukerprofiler hadde blitt avslørt. Data fra 221 offentlige og 395 private chatterom var også inkludert.

Tate har vært kjent for sine kontroversielle synspunkter, og en del av bakgrunnen for hackingen var det som kalles "hacktivisme", der hackere forsøker å ta ned en person, et selskap eller et nettsted av det de oppfatter som en god grunn.

