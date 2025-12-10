Andrey Rublev vinner Arthur Ashe Humanitarian Award for sin stiftelse som hjelper barn med kritiske sykdommer

HQ

Andrey Rublev, den 28 år gamle russiske tennisspilleren som har vunnet 17 ATP-titler i single, som nådde en karrierehøyeste rangering på 5 (for tiden 16. plass) og har nådd kvartfinaler i Grand Slam ti ganger, har mottatt Arthur Ashe Humanitarian Award av ATP, takket være sitt arbeid med Andrey Rublev-stiftelsen, som ble opprettet i mars 2024.

Stiftelsen, som har vokst i 2025, hjelper familier med barn med kritisk sykdom med å nå ressurser og støtte. Stiftelsen kunngjorde et partnerskap med et barnesykehus i Roma, og spilleren besøkte pasientene og møtte de ansatte. "Det er så mange barn som trenger økonomisk støtte for kritiske medisinske behov, og det er et stort privilegium for meg å kunne hjelpe dem", skrev Rublev på nettsiden sin.

Han har også deltatt i en ATP-dokumentar, Breaking Back, om mental helse, der topptennisspillere snakker åpent om sine personlige problemer, og han deltok sammen med Casper Ruud i et panel om mental helse på Tennis Canada i forkant av Toronto Open.

"Jeg er veldig glad for å vinne Arthur Ashe Humanitarian Award. Vi jobber virkelig hardt for å forbedre stiftelsen vår. Vi lærer, det er noe nytt for oss. Det har bare gått to år, så det betyr mye å vinne denne prisen. Vi kommer til å fortsette å utvikle stiftelsen og gjøre flere og bedre ting. Tusen takk", la spilleren til i en video etter å ha mottatt prisen.

Tidligere vinnere av Arthur Ashe Humanitarian Award

Tidligere vinnere av prisen inkluderer Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Andre Agassi, John McEnroe og Arthur Ashe, som mottok prisen i 1992, ett år før han døde på grunn av hiv. Fjorårets vinner, østerrikeren Dominic Thiem, som også gikk av med pensjon i 2024, fikk prisen for sitt engasjement for bærekraft.