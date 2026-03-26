Android er raskere enn Apples iOS når det gjelder nettsurfing

Chromium Blog har nå gjort det klart at Android er raskere for nettsurfing enn Apples iOS, som rapportert av WCCFtech.

"Gjennom dyp vertikal integrasjon på tvers av maskinvare, Android OS og Chrome-motoren, setter de nyeste flaggskip Android-enhetene nye ytelsesrekorder, og overgår alle andre mobile konkurrenter i de viktigste ytelsesmålingene Speedometer og LoadLine, og gir en respons som ikke tidligere har vært sett på mobil."

Og en høy poengsum fra Speedometer betyr en mer flytende følelse når du trykker, blar eller skriver på et nettsted. LoadLine måler hvor raskt en nettside lastes inn når du klikker på den.

Google ønsker virkelig å slå det fast ved å si at "Android-telefoner i toppsjiktet scorer opptil 47 % høyere enn konkurrenter som ikke bruker Android (hint: Apples iOS)".

Har du lagt merke til dette når du surfer på nettet med en Android? Eller med en iOS?