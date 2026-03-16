Android-telefonen din kan være utsatt for 60 sekunders hacking

Er du en av de anslagsvis 875 millioner menneskene som bruker en telefon som inneholder en av flere MediaTek-brikker? Som rapportert av Forbes, har sikkerhetsforskere avdekket en sårbarhet som gjorde det mulig for dem å gjenopprette sikkerhets-PIN-koden og rotnøklene som er der for å beskytte kryptert lagring, alt før enheten ble startet helt opp ... og alt dette tok mindre enn 60 sekunder. Og det verste av alt? Mens Android-smarttelefonen var slått av.

Sikkerhetsforskere fra Ledgers Donjon Hacker Lab har oppdaget en kritisk sårbarhet som påvirker Android-telefoner med et bredt utvalg av MediaTek-brikkesett. Og på denne måten kan en angriper "trekke ut brukerdata - inkludert meldinger, bilder og til og med kryptolommebokfrøfraser - på få sekunder".

Heldigvis har MediaTek allerede bekreftet at de "leverte en oppdatering for å fikse sårbarheten, med Common Vulnerabilities and Exposures-betegnelsen CVE-2025-20435, i januar". Dessverre påvirker denne sårbarheten anslagsvis 25 % av enhetene, noe som betyr 875 millioner Android-smarttelefoner.

Forbes gir en klar anbefaling om hva du bør gjøre: "Jeg vil anbefale å søke på Google eller en dedikert ressurs som GSMArena for å finne ut nøyaktig hvilken SoC smarttelefonen din bruker, slik at du kan fastslå risikoen så snart som mulig."

Selvfølgelig bør en Android-bruker også sørge for at enheten deres har Android-oppdateringen fra mars.