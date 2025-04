Anduril presenterer Copperhead autonome undervannsfarkoster

HQ

Siste nytt om USA . Anduril Industries har avduket Copperhead, en ny serie autonome undervannsfarkoster designet for både militære og kommersielle formål, kunngjorde selskapet i en uttalelse mandag.

Denne serien kommer i to varianter, hver tilgjengelig i to størrelser, og tilbyr rask respons for oppdrag som miljøovervåking, søk og redning og infrastrukturinspeksjon, noe som gjør den verdifull for både militære og kommersielle bruksområder.

Copperhead har høy hastighet og kan ta med seg en rekke nyttelaster, inkludert sensorer og magnetometre for å oppdage endringer i jordas magnetfelt. Copperhead-M-varianten har også torpedolignende egenskaper, og er designet for storskalaproduksjon.