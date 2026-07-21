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Andy Burnham blir Storbritannias statsminister: Her er hvem som inngår i hans regjering

De ulike parlamentsmedlemmene og politikerne som har fått tildelt nøkkelroller, er nå offentliggjort.

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Nå som Andy Burnham offisielt har tiltrådt som Storbritannias neste statsminister, har han innledet sin periode i rollen ved å utnevne regjeringen sin og avsløre hvem som skal inneha nøkkelroller i regjeringen. Det er ganske mange kjente ansikter, men store deler av regjeringen er ny, eller består av personer som har byttet rolle.

Ifølge BBC News kan du se hele regjeringen nedenfor.


  • Andy Burnham – statsminister

  • John Healey – finansminister

  • Louise Haigh – kansler for hertugdømmet Lancaster

  • Ed Miliband – utenriksminister

  • Shabana Mahmood – innenriksminister

  • Wes Streeting – Forsvarsminister

  • Yvette Cooper – helseminister

  • Lucy Powell – utdanningsminister

  • Pat McFadden – arbeids- og pensjonsminister

  • Angela Rayner – boligminister

  • Jonathan Reynolds – nærings- og handelsminister

  • Bridget Phillipson – likestillingsminister

  • Lisa Nandy – kulturminister

  • Miatta Fahnbulleh – energiminister

  • Alex Norris – justisminister

  • Heidi Alexander – transportminister

  • Angela Eagle – miljøminister

  • Sir Chris Bryant – statssekretær for Nord-Irland

  • Douglas Alexander – statssekretær for Skottland

  • Stephen Kinnock – statssekretær for Wales

  • Emma Reynolds – statssekretær i finansdepartementet

  • Anneliese Midgely – partileder

  • Ellie Reeves – justisminister

  • Alan Campbell – leder av Underhuset

  • Baronesse Smith av Basildon – leder av Overhuset

  • Hamish Falconer – Minister for mellomstatlige relasjoner

  • Kanishaka Narayan – Minister for kunstig intelligens

  • Matthew Pennycock – boligminister

Andy Burnham blir Storbritannias statsminister: Her er hvem som inngår i hans regjering
Photos active / Shutterstock.com

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VerdensnyheterUnited Kingdom


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