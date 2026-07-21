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Andy Burnham blir Storbritannias statsminister: Her er hvem som inngår i hans regjering
De ulike parlamentsmedlemmene og politikerne som har fått tildelt nøkkelroller, er nå offentliggjort.
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Nå som Andy Burnham offisielt har tiltrådt som Storbritannias neste statsminister, har han innledet sin periode i rollen ved å utnevne regjeringen sin og avsløre hvem som skal inneha nøkkelroller i regjeringen. Det er ganske mange kjente ansikter, men store deler av regjeringen er ny, eller består av personer som har byttet rolle.
Ifølge BBC News kan du se hele regjeringen nedenfor.
- Andy Burnham – statsminister
- John Healey – finansminister
- Louise Haigh – kansler for hertugdømmet Lancaster
- Ed Miliband – utenriksminister
- Shabana Mahmood – innenriksminister
- Wes Streeting – Forsvarsminister
- Yvette Cooper – helseminister
- Lucy Powell – utdanningsminister
- Pat McFadden – arbeids- og pensjonsminister
- Angela Rayner – boligminister
- Jonathan Reynolds – nærings- og handelsminister
- Bridget Phillipson – likestillingsminister
- Lisa Nandy – kulturminister
- Miatta Fahnbulleh – energiminister
- Alex Norris – justisminister
- Heidi Alexander – transportminister
- Angela Eagle – miljøminister
- Sir Chris Bryant – statssekretær for Nord-Irland
- Douglas Alexander – statssekretær for Skottland
- Stephen Kinnock – statssekretær for Wales
- Emma Reynolds – statssekretær i finansdepartementet
- Anneliese Midgely – partileder
- Ellie Reeves – justisminister
- Alan Campbell – leder av Underhuset
- Baronesse Smith av Basildon – leder av Overhuset
- Hamish Falconer – Minister for mellomstatlige relasjoner
- Kanishaka Narayan – Minister for kunstig intelligens
- Matthew Pennycock – boligminister