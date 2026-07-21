Andy Burnham blir Storbritannias statsminister: Her er hvem som inngår i hans regjering De ulike parlamentsmedlemmene og politikerne som har fått tildelt nøkkelroller, er nå offentliggjort.

HQ Nå som Andy Burnham offisielt har tiltrådt som Storbritannias neste statsminister, har han innledet sin periode i rollen ved å utnevne regjeringen sin og avsløre hvem som skal inneha nøkkelroller i regjeringen. Det er ganske mange kjente ansikter, men store deler av regjeringen er ny, eller består av personer som har byttet rolle. Ifølge BBC News kan du se hele regjeringen nedenfor.

Andy Burnham – statsminister



John Healey – finansminister



Louise Haigh – kansler for hertugdømmet Lancaster



Ed Miliband – utenriksminister



Shabana Mahmood – innenriksminister



Wes Streeting – Forsvarsminister



Yvette Cooper – helseminister



Lucy Powell – utdanningsminister



Pat McFadden – arbeids- og pensjonsminister



Angela Rayner – boligminister



Jonathan Reynolds – nærings- og handelsminister



Bridget Phillipson – likestillingsminister



Lisa Nandy – kulturminister



Miatta Fahnbulleh – energiminister



Alex Norris – justisminister



Heidi Alexander – transportminister



Angela Eagle – miljøminister



Sir Chris Bryant – statssekretær for Nord-Irland



Douglas Alexander – statssekretær for Skottland



Stephen Kinnock – statssekretær for Wales



Emma Reynolds – statssekretær i finansdepartementet



Anneliese Midgely – partileder



Ellie Reeves – justisminister



Alan Campbell – leder av Underhuset



Baronesse Smith av Basildon – leder av Overhuset



Hamish Falconer – Minister for mellomstatlige relasjoner



Kanishaka Narayan – Minister for kunstig intelligens



Matthew Pennycock – boligminister

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