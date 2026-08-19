Andy Burnham ønsker å få bukt med gateoppholdet i England innen jul

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Andy Burnhams første måned som Storbritannias statsminister har ikke vært fullspekket med konkrete tiltak, men én sak han i stor grad har begynt å fremme, er å få bukt med gateoppholdet i England.

I et av sine første store tiltak har Burnham kunngjort en ny plan og et tiltakspakke på 442 millioner pund som har som mål å tilby nødinnkvartering, praktisk støtte og dekke eventuelle helsebehov for de som for tiden sover på gaten i landet. Planen er at innsatsen skal bygge videre på strukturen som ble opprettet for å få bort gateboere under Covid-19-pandemien, ved at «Everyone In»-ordningen gjenopplives og utvides for å plassere gateboere på hoteller og i midlertidige boliger.

Når det gjelder tidsplanen Burnham har i tankene, har han lovet å få bukt med å sove på gata innen jul, og ifølge BBC News forklarer Burnham spesifikt at håpet er å «få alle inn før jul».

Det store spørsmålet er om Burnham til slutt vil lykkes, ettersom den konservative skyggeboligministeren Sir James Cleverley allerede har kommentert likhetene mellom disse nye planene og Burnhams ordning for å få slutt på gateopphold i Manchester da han var byens ordfører, og forklart at initiativet «mislyktes fordi han ikke gjorde det harde arbeidet som var nødvendig».

Allerede nå er det bekymring for at den nåværende planen mangler detaljer, mens andre lurer på hvor pengene til et slikt tiltak skal komme fra, og Cleverley går et skritt videre og bemerker: «Som med mange av hans andre løfter, er det svært få detaljer om hvordan dette skal finansieres.»