Andy Murray åpner opp om trenererfaringen med Djokovic: "Fikk ikke de resultatene jeg ville ha ønsket"

Den tidligere verdenseneren og vinneren av tre Grand Slam-turneringer og to OL-gull, Andy Murray, la opp som profesjonell tennisspiller sommeren 2024, og etter en svært kort pause ble han trener for sin tidligere rival Novak Djokovic. Det usannsynlige partnerskapet mellom to av tidenes største spillere varte imidlertid ikke lenge: bare mellom november 2024 og mai 2025.

I løpet av denne perioden nådde Djokovic semifinalen i Australian Open og finalen i Miami Open. En skade som han pådro seg under Australian Grand Slam, forpurret imidlertid planene deres for de første ukene av 2025, og "det var absolutt noen vanskelige måneder for ham, men jeg tror også for laget og oss alle".

Murray fortalte om sin korte periode som Djokovics manager i Tennis Podcast: "Jeg var skuffet. Jeg fikk nok ikke de resultatene jeg hadde ønsket for ham. Men jeg lærte mye om hva det vil si å være trener".

Han la til at han, før skaden, så ham spille "latterlig tennis i den turneringen", og roste Djokovics krevende holdning: "Novak, som meg selv, er en utfordrende karakter når det gjelder måten han spiller tennis på, han er ekstremt krevende. Jeg ser tilbake på det, og jeg er glad for at jeg gjorde det. Det er en fantastisk opplevelse jeg har hatt."