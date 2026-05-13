Andy Murray blir Jack Drapers trener for gressbanesesongen

Andy Murray, tidligere tennisspiller og tidligere verdensener, den eneste britiske spilleren som har oppnådd det, har fått ny jobb som trener for Jack Draper, i hvert fall i løpet av gressbanesesongen. Draper jobbet sammen med Jamie Delgado, Murrays tidligere trener, men bestemte seg for å gå hver til sitt, og har ansatt Murray som midlertidig trener i de kommende ukene frem mot Wimbledon.

Draper var kjent som trener for Novak Djokovic mellom november 2024 og mai 2025, et samarbeid som ikke ga de forventede resultatene, noe Murray innrømmet, til tross for at han fortsatt har respekt for serberen og den tidligere banerivalen.

Nå skal Murray, som vant Wimbledon to ganger i 2013 og 2016, samt US Open i 2012, hjelpe 24 år gamle Jack Draper (som beundret Murray som barn) med å komme tilbake fra en komplisert sesong, som tvang ham til å trekke seg fra Roland Garros på grunn av en seneskade i kneet. Draper har spilt sporadisk denne sesongen, og slo Novak Djokovic i Indian Wells, men en rekke tilbaketrekninger vil føre til at han faller ut av topp 100 når gressbanesesongen starter i juni.