Andy Murray sier at han vurderer et karriereskifte ... for å bli golfcaddie

Andy Murray, den tidligere tennisspilleren som har vunnet tre Grand Slams og vært finalist seks ganger, har kunngjort at han vurderer et overraskende karriereskifte: "Jeg vurderer å bli golfcaddie", avslørte Murray på The Romesh Ranganathan Show.

"Vel, jeg elsker golf, og jeg tror at hvis du elsker den sporten, tror jeg det ville vært en flott jobb. Hvis du jobber med en toppgolfspiller og er der når de har et stort øyeblikk på banen, og føler at du kan hjelpe dem litt med avgjørelser eller slike ting, tror jeg det ville vært en strålende jobb", sa han, helt seriøst, og la til at hans drøm å jobbe med en profesjonell golfspiller ville vært Robert MacIntyre, en annen skotte.

"Tenk deg å bære bagen til Robert MacIntyre når han vinner The Open, eller noe sånt. Det ville vært drømmejobben min", sa Murray.

Som TalkSport har rapportert, spiller Murray golf på hobbybasis, og i forrige måned spilte han Alfred Dunhill Links Championship som en av de celebre gjestene (sammen med Piers Morgan og Bill Murray). Hans idol Robert MacIntyre endte opp med å vinne konkurransen, og han sa at han spøkte med at han er "forferdelig dårlig i golf" i Instagram-historiene sine.

Murrays eventyr med Novak Djokovic varte bare i seks måneder

Bare måneder etter at han la opp som tennisspiller i august 2024 (samme år som Rafa Nadal også la opp), kunngjorde Murray at han skulle bli trener for Novak Djokovic, hans tidligere rival. Partnerskapet varte imidlertid bare i seks måneder. "Vi følte at vi ikke kunne få mer ut av det partnerskapet på banen, og det er alt det er", sa Djokovic etter bruddet. "Min respekt for Andy er fortsatt den samme, faktisk enda mer, for jeg ble kjent med ham som person."