Andy Roddick er imponert over Djokovic' prestasjoner i 2025, men tviler på at han kan holde til en full Grand Slam

Den pensjonerte tennisspilleren Andy Roddick, som vant US Open i 2003 og var finalist i Wimbledon tre ganger, i tillegg til å ha vunnet 32 titler, inkludert fem Masters-titler, har nå en populær YouTube-kanal, Served, der han snakker om tennisnyheter, og i sin siste video, som ble publisert 26. desember, diskuterte Roddick fremtiden til topp fem i ATP-turneringen.

Novak Djokovic er den eneste spilleren i topp 5 som Roddick har møtt. Før han la opp i 2012, spilte Roddick og Djokovic ni ganger, og Roddick vant fem av disse kampene. Men det som virkelig overrasker er at Roddick bare er fem år eldre enn Djokovic, som med sine 38 år fortsatt ligger på fjerdeplass på ATP-rankingen, bare 300 poeng bak Alexander Zverev, men med en enorm avstand til de to i toppen, Alcaraz og Sinner.

Roddick roste Djokovic og beskrev ham som en "deltids tennisspiller" på grunn av det relativt lave antallet turneringer og kamper han spilte. Djokovic avsluttet året med 39-11 seire og tap, vant to ATP 250-turneringer i Genève og Athen, men prioriterte Grand Slam-turneringer og gikk glipp av noen Masters 1000-turneringer samt ATP-finalen.

"Hvordan skal vi vurdere dette året opp mot karrieren hans? Det var som om alle år hvor han ikke vinner en major er skuffende for ham. Dette året var vanvittig å se på. Han var i bunn og grunn en deltidsspiller som fortsatt var den tredje beste spilleren i verden. Det er en vits. Det er utrolig imponerende, sa Roddick.

Kan Djokovics kropp tåle en to uker lang Grand Slam?

Til tross for at han spilte færre turneringer og bare vant to mindre turneringer verdt 250 ATP-poeng, nådde han likevel semifinalen i alle de fire Grand Slam-turneringene, noe som gir 800 poeng. Roddick tviler imidlertid på at kroppen hans kan holde til en to ukers Grand Slam, med best av fem kamper. "Jeg vet ikke om han kan trene slik han pleide. Og hvis du ikke kan gjøre det, kan du få kroppen din til å holde ut i løpet av to uker i en major med best av fem?"

Novak Djokovic har allerede bekreftet den første turneringen han skal spille i 2026, og det blir før Australian Open, i Adelaide International, en ATP 250-turnering som spilles mellom 12.-17. januar. Tror du Novak Djokovic vinner en Grand Slam i år?