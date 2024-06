Andy Serkis forsikrer oss om at Tintin 2 vil bli en realitet

Mer enn ti år har gått siden Steven Spielbergs undervurderte filmatisering av Tintin and the Secret of the Unicorn hadde premiere, og mange av oss har lenge lurt på om det noen gang ville komme en oppfølger.

HQ

Den opprinnelige planen var å lansere The Adventures of Tintin 2 fire år etter den første filmen, men Spielbergs tettpakkede timeplan skapte problemer, måneder ble til år, og den andre filmen ble ikke noe av.

Men ifølge Andy Serkis, som har tett kontakt med Peter Jackson og medvirket i filmen fra 2011 som stemmen til Captain Haddock, er prosjektet fortsatt på sporet og kommer definitivt til å bli en realitet. Noe vi her i redaksjonen selvfølgelig håper er sant.

Hva synes du om Tintin-filmen, og håper du også på en oppfølger?