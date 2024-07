Andy Serkis hinter til tilbakevendende karakterer i The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

HQ

Andy Serkis, selveste Gollum, skal regissere den kommende The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum med ingen ringere enn Peter Jackson som produsent. Selv om filmen ennå ikke har et manus klart, snakker han litt om filmen i et nylig intervju med Popverse, og han antyder at noen av karakterene vi kjenner igjen kan dukke opp :

"Men jeg vil si at det blir et dypdykk der vi undersøker Gollums karakter. Det kan være karakterer som vi kjenner igjen som kanskje kommer tilbake. Jeg kommer ikke til å si hvem."

Den mest sannsynlige er selvfølgelig Gandalf, og Ian McKellen sies å være interessert i å vende tilbake, forutsatt at han fortsatt er i live, noe han selv spøkte med da han ble spurt. Om de har flere karakterer enn det i tankene gjenstår å se, det er ganske viktig at det passer med Sméagol/Gollum-tidslinjen også.

Hvilke(n) karakter(er) tror du kan dukke opp i The Hunt for Gollum?