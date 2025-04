Andy Serkis samler stjernegalleriet til sin Animal Farm film

HQ

Andy Serkis' filmatisering av Animal Farm har nettopp fått sitt første utseende, og vi har også fått avsløringer om stemmeskuespillerne som skal være med i filmen. Serkis har regien, men han vil også låne ut sin utrolige stemme til filmen.

Han skal spille sammen med Seth Rogen, Glenn Close, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Laverne Cox, Kieran Culkin, Jim Parsons, Kathleen Turner, Iman Vellani og flere. Nick Stoller har skrevet manuset til filmen, som handler om dyr som gjør opprør mot sine menneskelige eiere og tar over gården deres.

Selv om dette kan høres ut som noe i retning av Secret Life of Pets eller en annen animasjonsfilm med dyr i sentrum, inneholder Animal Farm noen mørkere temaer, ettersom dyrene raskt etablerer et menneskelignende nivå av herredømme over gården, med en grådig gris ved roret.

Animal Farm Filmen har premiere 11. juli.

