Andy Serkis tar opp mangelen på mangfold i Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

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Andy Serkis, stjerne og regissør av den kommende Ringenes herre-filmen The Hunt for Gollum, har tatt opp og forsvarte mangelen på mangfold i filmens rollebesetning. Det er noe den opprinnelige trilogien fikk sin del av kritikken for, og noe som fantasyfans holder et våkent øye med når de ser på filmatiseringer som utspiller seg i deres favorittverdener.

I et intervju med BBC News forklarte Serkis at J.R.R. Tolkien var «sterkt påvirket av norrøn mytologi, det er mye av den følelsen der». Han fortsatte med å si at Shire føles som et «veldig hvitt» sted. «De er ikke særlig opptatt av hva som skjer utenfor Shires grenser, men de vet at de ikke vil ha folk inn.»

«Denne filmen anerkjenner det til en viss grad. Men vi tror ikke vi kommer til å lage en politisk korrekt versjon av filmen der vi bare velger skuespillere for velgelsens skyld og for å krysse av i boksene. Så det er i utgangspunktet bare der det er relevant,» sa Serkis.

Selv om en film kan bli kritisert for ikke å være mangfoldig nok, er det på den andre siden mange fantasy-fans som nå gjør seg hørt når en film ser ut til å legge til skuespillere eller karakterer uten annen grunn enn «å krysse av i boksene», som Serkis beskriver det. Det kan være litt av en «tape-tape»-situasjon, men Serkis forstår viktigheten av mangfold og har ofte vært en forkjemper for det. Etter innspillingen av «Black Panther», for eksempel, husker han at det åpnet øynene hans for opplevelsen av å være i mindretall på settet.