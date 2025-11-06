Angelina Jolie besøker frontlinjebyen Kherson, et av de farligste stedene i Ukraina

HQ

Hollywood-skuespilleren Angelina Jolie har besøkt Kherson, en av Ukrainas farligste frontbyer, der hun møtte medisinsk personell, frivillige og sivile som lever under ubarmhjertige russiske angrep. Besøket var organisert av stiftelsen Legacy of War Foundation, som sa at Jolie også reiste til den nærliggende regionen Mykolaiv.

"I en tid da regjeringer rundt om i verden vender ryggen til beskyttelsen av sivile, er deres styrke og støtte til hverandre ydmykende", sier Jolie i en uttalelse fra stiftelsen torsdag.

Bilder publisert av gruppen viser Jolie iført skuddsikker vest i en kjeller og i møte med barn i et underjordisk rom uten vinduer. Hun skal ha besøkt medisinske og pedagogiske fasiliteter som var flyttet under bakken for å beskytte innbyggerne mot nesten daglig beskytning.

Livet under ild i Kherson

Kherson, som en gang hadde nesten 300 000 innbyggere, er fortsatt den største byen innenfor rekkevidde av russisk artilleri og droner, noe som gjør den til et av de farligste stedene i Ukraina. Russiske styrker okkuperte byen i mars 2022, før de trakk seg tilbake åtte måneder senere over elven Dnipro, hvor de fortsetter å angripe fra den andre siden.

En nylig gjennomført FN-etterforskning fant at russiske tropper har brukt droner til å jakte på sivile nær frontlinjen, noe som har tvunget tusenvis til å flykte - handlinger som ifølge etterforskerne kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten. Moskva har benektet at de bevisst har gått etter sivile.

Andre besøk til Ukraina

Dette er Jolies andre reise til Ukraina siden krigen begynte. Hun har tidligere besøkt Lviv våren 2022, hvor hun møtte sivile som var fordrevet etter Russlands invasjon.

"Noen ganger virker det som om vi har blitt glemt, men vi kan se at det ikke er tilfelle", sa Oleksandr Tolokonnikov, nestleder i Khersons regionale administrasjon, og uttrykte takknemlighet for Jolies besøk.