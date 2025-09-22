Angelina Jolie uttrykker bekymring over USAs ytringsfrihet på filmfestivalen i San Sebastian "Jeg elsker landet mitt, men akkurat nå kjenner jeg ikke igjen landet mitt."

I forrige uke fikk vi nyheten om at ABC hadde fjernet Jimmy Kimmel Live! fra sendeplanen på ubestemt tid etter programlederens uttalelser om den konservative aktivisten Charlie Kirk. Siden den gang har mange mennesker reagert på dette. Nå har Angelina Jolie på filmfestivalen i San Sebastián gitt uttrykk for sin uro over det nåværende klimaet i USA, og sagt at hun ikke lenger kjenner igjen landet sitt på grunn av økende trusler mot den personlige friheten. Uttalelsene hennes kom kort tid etter Disneys suspensjon av Jimmy Kimmel, en beslutning som har fått skarp kritikk fra stjerner som Pedro Pascal, Mark Ruffalo og Tatiana Maslany. Selv om Jolie unngikk å nevne Kimmel direkte, var det mange som rettet samtalen mot dette. Hva synes du om den nåværende situasjonen? London, Storbritannia - 18. oktober 2024: Angelina Jolie deltar på "Maria" Headline Gala under den 68. BFI London Film Festival i The Royal Festival Hall i London, England // Shutterstock