Anger Foot: Kan bli et av 2024s råeste indiespill

Hvis du fortalte meg at utvikleren Free Lives fikk ideen til Anger Foot etter en flere dager lang rus ville jeg ikke blitt overrasket. Dette spillet er omtrent så sprøtt og rart som du kan forestille deg, men det er også en av spillets største styrker. Vel ... det og den raske, flytende og tøffe spillingen.

Så, hva er Anger Foot? Dette er et spill der spillerne inntar rollen som en karakter kjent som Anger Foot, oppkalt etter sine bokstavelig talt sinte føtter. Den merkelige hovedpersonen er i praksis det du får hvis John Wick bytter ut velkoreografert kampsport med rå sparkekraft, mens han glir gjennom verden og sparker fiender til døde med enorm kraft. Hvorfor er han ute på et blodtørstig herjingstokt? Anger Foot har fått sin begrensede samling av sko stjålet av de fire gjengene som styrer og kontrollerer det kriminalitetsbefengte Shit City, og han vil ha dem tilbake og ta hevn på veien.

Anger Foot Spillet er lagt opp slik at spillerne må fly gjennom korte baner fulle av fiender. Ideen er å komme seg fra start til mål, ta ut så mange trusler som mulig underveis, samtidig som man fullfører noen ofte ganske utfordrende sidemål, og alt uten å ta for mye skade. Hvis du blir nærkampsskutt av en fiende, dør du, og banen må startes på nytt. Hvis du blir truffet av for mange kuler på kort tid, faller ned fra en bygning eller blir utsatt for en eksplosjon, ender du på samme måte. Siden Anger Foot er designet for å være et spill med høyt tempo, der spillerne må reagere øyeblikkelig for å overleve og nedkjempe trusler mens de jobber seg gjennom nivåene som er delt inn i flere rom, noe som fører til et nesten taktisk spill, er det ikke alltid like lett å unngå døden. Men det er dette som gjør Anger Foot til et så spennende spill å spille.

Denne tittelen slipper aldri bremsene. Med hastigheten og responsen i spillet, det dunkende og hardcore lydsporet og den generelle dystre tonen, handler dette spillet om å øke pulsen og synke ned i kaoset. Flyten og måten du kan kombinere nærkampangrep og skyting ved hjelp av våpen du kan plukke opp fra beseirede fiender, og hvordan dette spiller sammen med måten du må angripe de unike fiendetyper på og utnytte omgivelsene til din fordel for å utnytte eksploderende tønner eller finne tryggere måter å komme deg gjennom hvert nivå på, betyr at det er en veldig raffinert og stram spillsløyfe. Du kan for eksempel ikke skyte ned fiender med opprørsskjold og må i stedet sparke dem, men du vil sannsynligvis ikke ta den samme tilnærmingen for hagle-svingende fiender. Ikke at det er noen grunn til ikke å prøve, for Anger Foot handler om spillerens handlefrihet og om å takle hvert møte og hver situasjon på den måten du finner passende.

Jeg vil si at det er tider hvor det føles litt frustrerende. Det hender at flyten ikke går som den skal, og at man går seg fast, kanskje fordi fiendene plutselig kanaliserer sin indre Deadshot og aldri bommer på en eneste kule, eller fordi treffregistreringen ikke fungerer til din fordel, noe som fører til at fiender overlever nærkamper og angrep som vanligvis ville resultert i et drap. Jeg har også støtt på noen merkelige problemer som utvilsomt vil bli rettet opp når Anger Foot lanseres for fullt, blant annet fiender som klatrer gjennom vegger for å angripe deg, og massive fall i bildefrekvensen under eksplosjoner og kaotiske øyeblikk. Men dette er mer mindre frustrasjoner enn noe annet.

Fordi Anger Foot er uanstrengt underholdende og har en god balanse mellom utfordringer. Hvis du bare vil jobbe deg gjennom nivåene, kan du absolutt gjøre det uten begrensninger. Hvis du heller vil forsøke å klare de mange tøffere målene, for eksempel å klare nivåene superraskt eller bare fullføre et nivå ved hjelp av nærkamp, kan du også gjøre det for å tjene ekstra målstjerner som kan brukes til å kjøpe nye sko til Anger Foot. I tillegg gjør det faktum at hvert nivå føles helt annerledes og byr på en unik utfordring til det forrige, at du aldri kjeder deg, noe som bare blir ytterligere forsterket av bosskampene som av og til tilbys, og som krever at du mestrer nye spillmekanikker og utfordringer.

Ikke bare er Anger Foot virkelig engasjerende og morsomt å spille, men det er også en visuell godbit med fantastisk og fargerik kunst, og et lydspor som får deg til å ville hoppe gjennom et vindu eller knuse et bord. Dette spillet er ren energi og kaos, og vil uten tvil underholde med letthet når det kommer i sin helhet på PC en gang i år.