Angola griper inn: Et nytt forsøk på å bygge bro mellom Kongo og M23

HQ

I et nytt diplomatisk trekk har Angola kunngjort planer om å mekle i direkte forhandlinger mellom Den demokratiske republikken Kongo og M23-opprørerne, en gruppe som lenge har blitt beskyldt for å motta støtte fra Rwanda - en påstand Rwanda benekter på det sterkeste (via Reuters).

Den kongolesiske regjeringen, som lenge har stått fast på sin avvisning av å forhandle med M23, har ennå ikke svart, men Angola er fast bestemt på å bruke sin diplomatiske innflytelse til å få begge sider til forhandlingsbordet.

Denne innsatsen kommer etter at volden har eskalert i Øst-Kongo, der M23 har erobret viktige byer i en konflikt som er dypt viklet inn i arven etter folkemordet i Rwanda i 1994 og regionens enorme mineralrikdommer.

Nå som president Felix Tshisekedi er på besøk i Angola for samtaler med Angolas president Joao Lourenco, er alles øyne rettet mot hvorvidt dette siste fremstøtet for dialog vil bryte dødvannet. Foreløpig gjenstår det å se om Angolas diplomatiske utspill vil gi resultater.