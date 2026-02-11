Angourie Rice har hovedrollen i Universals neste romantiske komedie Finding Emily

Det er ganske mange romantiske komedier for unge voksne som kommer på kino i disse dager, med Regretting You som et nylig eksempel, men hvis du har likt denne typen filmer, så har Universal noe for deg.

Finding Emily er en romantisk komedie som utforsker hvordan en musiker går langt for å finne drømmejenta, etter at han har gitt henne feil nummer under et tilfeldig møte. Denne innsatsen inkluderer et samarbeid med en psykologistudent, men denne forbindelsen utvikler seg naturlig nok til noe mer...

Finding Emily har Mean Girls' Angourie Rice i hovedrollen sammen med Spike Fearn, og er skrevet av Rachel Hirons og regissert av Alicia MacDonald. Den har kinopremiere 22. mai, og du kan se traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

"Når en kjærlighetssyk musiker får feil nummer til drømmejenta, slår han seg sammen med en motivert psykologistudent for å finne henne. Sammen setter de i gang et hysterisk morsomt campus-vanvidd som setter deres egne hjerter og ambisjoner på prøve underveis."