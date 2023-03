Angrep på Titan Fortnite crossover bekreftet av Epic

HQ

Det har gått rykter en stund om at Epic Games ville inkludere en Attack on Titan crossover med begynnelsen av kapittel 4 sesong 2. Nå som den andre sesongen nesten er over oss, har Fortnites offisielle Twitter bekreftet crossoveren.

Et nytt bilde ser Eren Yeager, Attack on Titans hovedperson, stå foran en futuristisk by. Epic skrev bildeteksten til bildet "det er mer å utforske utenfor veggene ... "

Vi kan forestille oss at noen andre karakterer i tillegg til Eren kommer til spillet. Som med Fortnites tidligere anime-crossovers, var det noen få viktige ansikter brakt inn i Battle Royale-spillet.

Hvorvidt denne crossoveren kommer med en unik spillmodus er ukjent, men vi kan forvente at mer informasjon kommer snart.

Kommer du til å spille som Eren Yeager i Fortnite?