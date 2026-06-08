Angrepene mellom Iran og Israel er innstilt, men kan gjenopptas snart

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Den nåværende krigstrekanten mellom Israel, Iran og Libanon har fylt mange av verdens nyhetsoverskrifter de siste ukene. Bare i dag så vi hvordan Trump innrømmet at USA vil ha Irans uran, på en eller annen måte, eller den første utvekslingen av missilangrep mellom Iran og Israel siden april. Alt dette kommer kort tid etter Trumps opphetede samtale med Netanyahu.

Den gode nyheten er at Iran, ifølge Reuters, nå sier at de avslutter angrepene på Israel, men samtidig advarer om at de kan slå til enda hardere hvis Israel fortsetter å bombe Libanon, noe som har vært nøkkelen til å stoppe utvekslingene mellom de to landene i en stund. Teheran forklarte sin siste rakettrunde som gjengjeldelse for Israels angrep på Libanon, spesielt i hovedstaden, og dermed kan nye angrep utløse en ny respons.

Samtidig sies det at Israel stoppet angrepene på Iran etter samtalen fra Trump, men de stoppet ikke nødvendigvis i Libanon. Høytstående israelske kilder insisterer på at operasjonene i den sørlige delen av landet vil fortsette, noe som vil sette dagens våpenhvile i fare.

Av disse og flere andre grunner er våpenhvileforhandlingene og de bredere fredsforhandlingene fortsatt delikate. Trump presser offentlig begge land til å slutte å skyte, mens Iran krever at Israel avslutter angrepene på Libanon og gjenåpner Hormuzstredet som betingelser for en endelig avtale.

Netanyahu forventes å gi en oppdatering om saken i dette øyeblikk.