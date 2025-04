Angry Birds Movie 3 får premiere i 2027

2027 ser allerede ut til å bli et ganske stort år for videospillfilmatiseringer på kino, ettersom vi ikke bare kan se frem til live-action The Legend of Zelda, men Sonic the Hedgehog 4 er også forventet. Dette vil ikke på langt nær være alt.

Paramount Pictures har nå bekreftet at The Angry Birds Movie 3 også vil ha premiere i 2027, og nå som dette er bekreftet (om enn uten å nevne en fast dato), har vi fått vite hvem som vil utgjøre rollebesetningen. Siden det er mange store navn, kan du se hele mannskapet nedenfor :



Jason Sudeikis



Rachel Bloom



Marcello Hernandez



Danny McBride



Josh Gad



Tim Robinson



Keke Palmer



Nikki Glaser



Emma Myers



Lily James



Anna Cathcart



Sam Richardson



Walker Scobell



Maitreyi Ramakrishnan



James Austin Johnson



Psalm West



Har du tenkt å se The Angry Birds Movie 3 på kino?